Мурманская область. Арктика (16+)27.01.25 13:30
Новейшая атомная подводная лодка «Архангельск» прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте
По докладу командира крейсера капитана 1 ранга Александра Гладкова, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объёме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.
В пункт постоянного базирования на Северный флот прибыл атомный подводный крейсер четвертого поколения «Архангельск» проекта «Ясень-М».
По докладу командира крейсера капитана 1 ранга Александра Гладкова, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объёме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ближайшее время экипажу атомной подводной лодки «Архангельск» предстоит отработать задачи курса подготовки, после чего корабль войдёт в состав сил постоянной готовности Северного флота.
Фото и видео: https://vk.com/mil
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