Новейший атомный подводный крейсер «Ульяновск» выведен из эллинга предприятия ОСК «Севмаш» в Северодвинске

28 июля на предприятии ОСК «Севмаш» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М» «Ульяновск». Церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Андрей Богомолов, губернаторы Архангельской и Ульяновской областей Александр Цыбульский и Алексей Русских, генеральный директор предприятия ОСК «Севмаш» Михаил Будниченко, представители предприятий промышленности кооперации, проектной организации – конструкторского бюро ОСК «Малахит». Гости подчеркнули значимость события для укрепления обороноспособности страны.

Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев отметил, что вывод АПЛ «Ульяновск» – знаковое событие для Военно-морского флота.

«В июне текущего года на стапелях прославленного «Севмаша» был заложен атомный подводный крейсер «Мурманск», а сегодня выводится из эллинга уже шестой в серии крейсер данного проекта «Ульяновск». Это свидетельствует о проведении системной работы по обновлению корабельного состава и повышению боевых возможностей Военно-морского флота. «Ульяновску» предстоит ещё достройка на плаву и проведение комплекса испытаний. Дальнейшую службу корабль будет проходить в составе Краснознаменного Северного флота и продолжит славные традиции своих предшественников», – заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

Адмирал флота Александр Моисеев также отметил: «Атомные подводные лодки, в том числе и этого проекта, сейчас и ближайшей перспективе являются основой нашего подплава. Они вносят весомый вклад в обеспечение безопасности нашего государства с учётом их боевых возможностей. Мы способны строить их в соответствии с теми планами, сроками, которые заложены нашими программами, и мы являемся свидетелями фактически ежегодных закладок и выводов кораблей из эллинга. Конечно, это благодаря тем компетенциям, тому огромному опыту, который имеет наш «Севмаш».

Как подчеркнул главком ВМФ, «нынешний 2026-й год отмечен в современной истории важными событиями. Совсем недавно мы отметили День Военно-морского флота, в ближайшее время страна будет праздновать дату 330-летия Российского регулярного флота. В этом году исполнилось 120 лет Подводным силам ВМФ России. Нам абсолютно понятно, и мы знаем задачи по качественному и количественному развитию подводной составляющей, в том числе по стратегической ее компоненте. Несомненно, всё это связано с уверенным строительством крейсеров проекта «Борей». Естественно, количественные показатели данного оружия, как стратегически важного, чётко определены программными документами руководства страны. Вы знаете, что 8 подводных крейсеров проекта «Борей» применяются в составе как Северного, так и Тихоокеанского флотов, а 9-й, 10-й корпуса находятся на разных этапах строительства и в ближайшие годы мы их примем в состав Военно-морского флота. В рамках дальнейшего развития кораблей этого проекта, также, как и развития атомных подводных лодок проекта «Ясень», мы предусматриваем соответствующую работу, связанную с модернизацией вооружения технических средств, которые будут эксплуатироваться в пределах 30-40 лет эксплуатации этих кораблей», – отметил главком ВМФ на церемонии.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил кораблестроителей и военнослужащих Военно-морского флота с завершением первого этапа строительства многоцелевого подводного атомного крейсера «Ульяновск». Он напомнил: «Император Александр III говорил, что у России есть только два союзника – Армия и Флот. Сегодня наш флот стал сильнее, низкий поклон судостроителям! Я желаю экипажу крейсера успешной боевой работы».

Он также сказал, что «сегодня Северный морской путь, месторождение полезных ископаемых, находящихся в арктической зоне, вызывают всё больший интерес у иностранных государств, в т.ч. недружественных иностранных государств. И, конечно, приход в состав Военно-морского флота ещё одного атомного крейсера, это ещё один шаг к тому, что сильнее станет Военно-морской флот России, сильнее станет вся наша страна».

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, выступая на церемонии отметил: «Жители Ульяновской области гордятся тем, что в скором времени на боевое дежурство выйдет новейшая атомная подводная лодка четвертого поколения с именем столицы нашего региона. Вместе с современными батальонами Ульяновской области, которые принимают участие в СВО, атомный подводный крейсер «Ульяновск» займёт достойное место в системе обороны нашего государства, станет надёжным щитом современной России. Не многие регионы получают право давать свое имя такому оружию. Это огромная честь. Считаю это признанием многих заслуг ульяновского края в истории и сердечно благодарю за это руководство Вооружёнными Силами РФ. Ульяновская область берёт шефство над экипажем. Мы будем оказывать им необходимую поддержку и укреплять наше взаимодействие в сфере патриотического воспитания земляков и соотечественников. Желаю всем нам успехов на славном и победном пути».

Выступая на торжественной церемонии, заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Андрей Богомолов поздравил коллектив завода с достигнутым результатом: «Завершён важный этап строительства. И я поздравляю коллектив предприятия с этим результатом. Эти корабли являются воплощением новейших российских разработок. Их отличают высокая эффективность и уникальные тактико-технические характеристики. Компетенции и опыт, наработанные предприятиями ОСК, позволяют удерживать высокий темп серийного строительства АПЛ четвёртого поколения и пополнять наш флот кораблями, которые способны решать боевые задачи в условиях современных вызовов и угроз. Мы продолжим последовательную работу по обеспечению вооруженных сил мощным и современным флотом для укрепления обороноспособности нашей страны».

В свою очередь, генеральный директор предприятия ОСК «Севмаш» Михаил Будниченко отметил, что после вывода из цеха корабль пройдёт все виды испытаний: швартовные, ходовые, государственные. «Мы должны передать корабль в декабре следующего года и это непременно состоится. У коллектива предприятия накоплен огромный опыт, в профессионализме корабелов сомнений нет».

Генеральный директор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев, отметил на церемонии, что сейчас реализуется программа серийного строительства АПЛ проекта «Ясень-М». ВМФ, как основной заказчик, уделяет большое внимание, чтобы эффективность этих кораблей оставалась на высочайшем уровне. В связи с этим проводятся, в том числе, модернизационные работы. Ярчайший пример – это АПЛ «Пермь», заказ, который тоже сейчас находится здесь и в этом году будет принят в состав. В ходе серийного строительства он впервые оснащён перспективным новейшим комплексом ракетного вооружения «Циркон».

После доклада главкому ВМФ, старт выводу АПК «Ульяновск» из эллинга дал генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. Командир крейсера по традиции разбил бутылку шампанского о корпус корабля. АПЛ «Ульяновск» начала движение из эллинга в акваторию предприятия.

На церемонии командир АПЛ «Ульяновск» капитан 1 ранга Вячеслав Самойлов сказал: «Наш экипаж формировался на базе соединения атомных подводных лодок Северного флота, которое имеет огромный опыт эксплуатации этих кораблей. Личный состав, который входит в состав экипажа уже прошёл достаточно большой путь на кораблях соединения, в том числе и на подводных лодках однотипных нашей подводной лодке «Ульяновск». Для меня и экипажа это очень волнительный момент. До этого я командовал длительное время подводной лодкой «Казань», это головная АПЛ данного проекта, и сейчас руководство и командование приняло решение доверить мне управление новейшей АПЛ. Внешне они очень похожи, но на самом деле каждая последующая АПЛ серьёзно модернизируется и это уже совершенно новый корабль.

Мы очень гордимся тем, что нашей ПЛ присвоено имя города Ульяновск, мы поддерживаем серьёзные тесные связи с администрацией города, и очень желаем жителям города Ульяновск, всей Ульяновской области гордиться, что такой новейший корабль будет носить имя нашего города».

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, многоцелевые АПЛ являются воплощением уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проект «Ясень-М», касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями. Эти ракетоносцы, которые строятся большой серией, предназначены для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника и, согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе станут основными многоцелевыми атомными подлодками ВМФ России.

В составе Военно-морского флота сегодня несут службу головной крейсер проекта «Ясень» – «Северодвинск» и еще четыре АПЛ проекта «Ясень-М» – «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». Ещё несколько кораблей этого проекта находятся на разных этапах строительства. Чуть больше месяца назад, 17 июня 2026 года, на стапеле Севмаша был заложен 9-й атомный подводный крейсер серии «Ясень-М» – «Мурманск».

Фото: https://vk.ru/mil?z=photo-133441491_457484237%2Fwall-133441491_992072