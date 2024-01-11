ММТП продолжает развивать программу обработки судов «Кейпсайз»Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.01.24 18:50

Новейший фрегат «Адмирал Головко» вошёл в состав Северного флота

Сегодня состав Северного флота пополнился новым серийным фрегатом проекта 22350 «Адмирал Головко».

Фрегат завершил межфлотский переход из Санкт-Петербурга и ошвартовался у причала в главной базе Северного флота — городе Североморске. На причале командир корабля капитан 2 ранга Андрей Славин доложил командующему Северным флотом адмиралу Александру Моисееву об успешном выполнении задач межфлотского перехода.

В церемонии встречи фрегата «Адмирал Головко» также приняли участие сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова, глава муниципального образования ЗАТО город Североморск, офицеры соединения ракетных кораблей Северного флота, а также представители духовенства.

Командующий Северным флотом на торжественной церемонии встречи нового фрегата отметил, Военно-морской флот России и Северный флот пополнились ещё одной боевой единицей.

«Это самый современный корабль, представляющий основу кораблей дальней морской зоны. Решать ему предстоит задачи в оперативно важных для нашего государства районах Мирового океана, что является нормальной практикой для применения таких кораблей. Пополнение флота такой боевой единицей — это значительное увеличение боевой мощи и соединения, в состав которого он вошел, и группировки разнородных сил флота, основу которых он будет представлять», — сказал адмирал Александр Моисеев.

Он также отметил, что фрегаты проекта 22350 созданы с использованием самых передовых технологий и оснащены высокоточным ракетным оружием, в том числе и новым гиперзвуковым ракетным вооружением, которое поднимает боевые возможности наших надводных сил на принципиально новый уровень. Корабли этого класса будут представлять интересы нашего государства в водах Мирового океана. Командующий Северным флотом пожелал экипажу здоровья, кораблю — счастливого плавания и семь футов под килем. По сложившейся традиции он вручил командиру корабля по завершении межфлотского перехода жареного поросёнка.

Соответствие фрегата «Адмирал Головко» всем заявленным характеристикам подтверждено в ходе государственных испытаний, программу которых корабль успешно выполнил в Балтийском, Баренцевом и Белом морях. Надежность корабля проверена в ходе решаемых задач в море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, торжественная церемония подъёма Андреевского флага и приёма в состав Военно-морского флота России серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко» состоялась 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина.

Фрегат «Адмирал Головко» спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Корабли проекта 22350 представляют серию российских многоцелевых фрегатов, оснащенных высокоточным управляемым ракетным оружием. Они имеют водоизмещение около 5 тыс. тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Предназначены для действий в дальней морской и океанской зонах.

В настоящее время на Северном флоте уже успешно решают задачи фрегаты данного проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12495494@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)За что могут уволить на испытательном сроке? Отвечает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:30«Вулкан». Документальный фильм, 1 серия (6+)00:15«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Какое хобби чаще всего перерастает в настоящую работу с хорошим заработком? Жители СЗФО рассказали о своих увлечениях-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 61 копейку, евро теряет 33 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС – главный производитель электроэнергии в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика