Новейший фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» выполнил испытательный пуск противолодочной ракеты в Баренцевом море

Вчера новейший фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» выполнил стрельбу противолодочной ракетой в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

Стрельба была проведена в рамках квалификационных серийных испытаний изделия и признана успешной. В её обеспечении была задействована одна из атомных подводных лодок Северного флота, которая выполняла наблюдение за отделившейся от ракеты торпедой в подводной среде. Также ракетную стрельбу фрегата обеспечили экипажи противолодочного самолёта Ил-38, вертолёта Ка-27 и катера-торпедолова Кольской флотилии разнородных сил.

Как сообщает пресс-служба СФ, при выполнении ракетной стрельбы боевые расчёты фрегата продемонстрировали уверенное владение боевой техникой, высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

Месяц назад в акватории Белого моря фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели, расположенной на полигоне в Архангельской области.