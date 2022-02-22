Новинки литературы о Кольском Заполярье представили на традиционных «Краеведческих премьерах»

Традиционные «Краеведческие премьеры» прошли в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке: сотрудники библиотеки познакомили гостей с краеведческой литературой, которая поступила в фонд за прошедший 2021 год, и подробнее рассказали о наиболее интересных новинках.

В минувшем году свет увидели книги Надежды Большаковой, посвященные коренным народам Севера: «Чудеса Ловозерья. Озера Ловозерских тундр», «Волшебное рядом», «Россыпью», которая состоит из трех частей: «Восхищение», «Откровение» и «Благодарение». Жемчужиной краеведческой коллекции в Год культурного наследия народов России стало произведение Евгении Пации «Кольское застолье».

Детскую литературу на «премьерах» представили несколько произведений Олега Бундура. Не обошли вниманием библиотекари и «арктические» книги от издательства «Паулсен»: «Под арктическим льдом» норвежской писательницы Лины Реншлебротен, «Ледоколы. «Ледоколы. Покорение Арктики» Вадима Худякова. В рамках «Краеведческих премьер» также была презентована и рекомендована к прочтению литература на военную тему, часть которой основана на архивных и музейных материалах в иной представлены письма с передовой и фотографии: «Крылья любви: фронтовые письма летчиков-североморцев», Сергей Шишов «Фронтовая лыжня Заполярья», Леонида Прайсман «Огненные годы Русского Севера».

Об издательской деятельности и новинках «Дроздова-на-Мурмане» рассказал директор Олег Валерьевич Дроздов. Новые книги представил и Игорь Циркунов, директор Мурманского областного книжного издательства: «Краевед земли Кольской: социологический очерк» к годовщине Федора Ушакова и «Северный букет русской литературы». Своими премьерами поделился всеми известный писатель, поэт, журналист Дмитрий Коржов. А произведения Александра Рыжова (Александра Ружа) настолько заинтересовали читателей, что после встречи за книгами даровитого оленегорца выстроилась очередь.

Как сообщает региональное Министерство культуры, все желающие северяне могут познакомиться с новинками краеведческой литературы в Центре краеведения и страноведения Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Напоминаем о необходимости соблюдения действующих противоэпидемических мер при посещении библиотеки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440857/#&gid=1&pid=3