Новое диагностическое оборудование поставлено в Мурманскую областную клиническую больницу им. П.А. Баяндина

В отделение сочетанной травмы Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина поступил новый цифровой мобильный рентгеновский аппарат С-дуга. Это стало возможным в рамках реализации соглашения о взаимном сотрудничестве правительства Мурманской области и ПАО «Новатэк».

Оборудование предназначено для интраоперационного контроля при сложных травматологических вмешательствах. Новый аппарат отличается компактностью, универсальностью и адаптирован под условия работы операционного блока.

Современный рентгеновский аппарат производит снимки с очень высокой детализацией костных структур, включая микроскопические линии переломов. Высокое качество изображения позволяет принимать более точные решения в ходе операции, особенно в сложных случаях сочетанной травмы, при реконструкции суставов и фиксации оскольчатых переломов. Использование нового оборудования позволит сократить время операций и повысить точность установки имплантатов.

Кроме того, в рамках соглашения урологическая служба областной больницы получила урологическую стойку нового поколения с визуализаций 4К/3D, которая позволяет получать изображение сверхвысокой чёткости (4K) и объёмной 3D‑визуализации. Благодаря этому урологи видят мельчайшие детали тканей и сосудов. Это повышает точность манипуляций, и снижает риск возникновения возможных осложнений.

