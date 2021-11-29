Новое информационно-библиотечное пространство появилось в 53-й мурманской школе

В этом году мурманская школа №53 стала победителем конкурсного отбора на предоставление грантов по преобразованию школьных пространств «Arctic schools» в номинации «Общественное школьное пространство». Благодаря этому на территории образовательного учреждения появился современный информационно-библиотечный центр.

В современных реалиях школьная библиотека стала не просто хранилищем книг, а комплексом притяжения для школьников.

В рамках ремонтных работ в библиотеке было заменено напольное покрытие, электропроводка, отремонтированы стены, потолок, появились новые оконные и дверные блоки, радиаторы отопления. Приобретены стеллажи, столы, стулья, пуфы, тумба, диван, шкаф, маркерная доска и рулонные шторы.

Теперь юные северяне получили возможность скачать любимую книгу по уникальному QR-коду. Это не означает, что книги исчезнут в привычном нам формате. Библиотечный фонд школы составляет 20 тысяч экземпляров и постоянно обновляется.

Всего, среди победителей проекта «Arctic schools» 14 мурманских учреждений. Кроме того, большинство школ города подготовили заявки для участия в конкурсе на следующий год.