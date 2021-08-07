Новое кладбище в районе посёлка Сафоново сдадут в сентябре

Подрядчик, компания «Анва Прогресс-Мурманск», завершает на объекте формирование участка нового городского кладбища под Североморском, запланированного на первом этапе работ.

Строительство нового кладбища ведётся в районе посёлка Сафоново. К вводу в эксплуатацию первый участок должен быть готов уже в сентябре. Ход производимых работ вчера проинспектировал глава муниципалитета Олег Прасов.

Как рассказал подрядчик, материалы закуплены в полном объёме, на объекте продолжается отсыпка. На этой неделе должен быть завершён монтаж административно-бытового комплекса. Также в ближайшее время начнётся установка опор освещения.

Проектом, по просьбе жителей Сафоново, предусмотрена установка ограждения, сообщает администрация ЗАТО г.Североморск.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11190-prodolzhaetsya-stroitelstvo-novogo-gorodskogo-kladbisha/