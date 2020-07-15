Новое краболовное судно доставило первый груз на мурманский берег

Судно «Русь», первое построенное в России для промышленного лова краба, успешно прошло ходовые испытания. Сегодня краболов доставил «живой» груз на мурманский берег. Краб-стригун опилио, выловленный по инвестиционной квоте, – первый улов экипажа. Как подчеркнул губернатор Андрей Чибис, посетивший Мурманский морской рыбный порт, в регионе начинает работать крупная компания, которая планирует развивать отрасль в области, будет поставлять продукцию на российский рынок, в том числе для северян.

«Планы компании – развивать здесь добычу краба, его переработку на берегу, увеличить количество судов. Продукция пойдёт не только на экспорт, часть – в том числе в Мурманск и проект «Наша рыба». Мы, безусловно, весь набор преференций для новых участников любого рынка будем предоставлять. Тем более что сейчас, с учётом подписанного президентом Арктического пакета законов, территория Мурманской области становится одной из самых благоприятных для инвестиций», – подчеркнул губернатор.

Как рассказал генеральный директор компании «Антей Север» Юрий Бакаляр, в Мурманской области начинается строительство так называемой передержки, которая обеспечит сохранность живого краба в течение определенного времени. Кроме того, в течение пяти лет будут построены ещё шесть аналогичных краболовных судов, которые также будут работать и в Баренцевом море.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, торжественная закладка краболова «Русь» была проведена 2 марта 2018 года. Ходовые испытания завершены в мае 2020 года. Дальность плавания составляет не менее 5 тысяч миль. Судно предназначено для донного лова краба различных видов, в том числе камчатского, опилио, синего. После вылова краб проходит сортировку и размещается в корзинах, в емкостях с охлажденной морской водой. Краболов может перевозить до 100 тонн живой продукции.