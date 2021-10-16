Новое оборудование для комплексной цифровизации рассматривается для внедрения на предприятиях водоканала

Вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин провёл расширенную встречу с представителями ПАО «Ростелеком» и концерна «GRUNDFOS», в которой приняли участие министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина, а также руководители и представители предприятий водоснабжения региона.

В ходе встречи обсудили перспективы комплексной цифровизации предприятий водоснабжения Мурманской области. Рассматривались варианты создания системы диспетчеризации предприятий, организация узлов учёта воды на водоводах насосных станций и магистральных водоводах и подачей информации в диспетчерский центр, а также последующее оборудование за счёт образовавшейся экономии. Масштабной программе должен предшествовать технологический аудит систем – комплексная диагностика существующей системы.

«Наши предприятия всегда активно используют возможность повысить эффективность, что позволяет экономить средства и направлять их на развитие системы и полезные проекты, – отметил вице-губернатор. – Многие современные технологии уже внедряются в нашем регионе, кроме того, мы развиваем водопроводно-канализационное хозяйство области в логике укрупнения, чтобы быстро провести модернизацию. Так, в этом году к ГОУП «Мурманскводоканал» было присоединено ГОУП «Оленегорскводоканал». При этом мы открыты для любых диалогов, которые позволяют нам более эффективно решать поставленные задачи».

Юрий Сердечкин также отметил, что региональное предприятие ГОУП «Мурманскводоканал» за последние полтора года значительно улучшило показатели деятельности. На объектах предприятия уже проводятся работы по модернизации, автоматизации производственных процессов и диспетчеризации. Например, на трёх объектах введены в эксплуатацию системы автоматического контроля качества питьевой воды, ведётся масштабная работа по обновлению парка автотранспорта, завершается перевод 29 жилых домов Ленинского района с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую.

Регион заинтересован в дальнейшем развитии предприятий, оказывающих услуги жителям региона. Поэтому специалисты водоканала Заполярья изучат, какие новые технологии и оборудование возможно применить для комплексной цифровизации и улучшения качества работы, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.