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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.26 13:30

Новое оборудование на сумму свыше 56 млн рублей поступило в медучреждения области

Министерство здравоохранения Мурманской области продолжает планомерно улучшать инфраструктуру и материально-техническую базу медицинских учреждений региона. Так, в Мурманском областном медицинском центре установили три новых маммографа, а в Апатитско-Кировской центральной районной больнице начал работу современный рентген-аппарат.

Новый рентген в Апатитско-Кировской ЦРБ обладает высокой производительностью, интеллектуальной визуализацией и возможностью интеграции в ИТ-инфраструктуру медицинских учреждений. Такие характеристики позволят принимать до 60 человек в день. Аппарат стоимостью 15,2 млн рублей был закуплен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и народной программы «На Севере — жить!».

«Главное преимущество нового аппарата в том, что он сразу интегрирован в информационную систему. Пациенту не нужно ходить с распечатками по кабинетам, а лечащий врач видит готовый снимок у себя на мониторе сразу после обследования. Мы стремимся к тому, чтобы современная диагностика была доступна всем жителям региона, потому что от этого напрямую зависит скорость постановки диагноза и эффективность лечения», — рассказала Дарья Пушкарева, заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

Масштабное обновление затронуло и Мурманский областной медицинский центр, где появились три новых цифровых маммографа экспертного класса. Прежние аппараты вышли из строя, что привело к возникновению очередей и задержке обследований. Чтобы вернуть женщинам возможность своевременной диагностики, была проведена полная замена оборудования. Оно было обновлено в рамках народной программы «На Севере — жить!» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Общая стоимость проекта составила более 41 млн рублей. Финансирование выделено за счет средств областного бюджета.

Новая техника запущена в тестовом режиме, в ближайшее время работа начнется в полном объеме. Это позволит кратно увеличить доступность исследований: пациенток в обновлённых кабинетах ждут по Кольскому проспекту, 149 и на ул. Шмидта, 41. С 20 июля открыта запись на прием по ул. Лобова, 65.

«Современные цифровые маммографы обеспечивают высокую точность снимков при минимальной лучевой нагрузке, а время исследования и получения результата сократилось до минимума. Теперь жительницы Мурманска могут проходить обследование быстро и без длительного ожидания. Продолжаем работу в этом направлении дальше», — рассказала Дарья Пушкарева, заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571570/#&gid=1&pid=1

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