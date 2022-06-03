Новое оборудование получили пять медицинских организаций региона

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 5 медицинских организаций Мурманской области поставлено 10 кардиосинхронизированных дефибрилляторов «Аксион», предназначенных для электроимпульсного лечения в целях устранения проблем с нарушением сердечного ритма.

Как уточняет региональное Министерство здравоохранения, новое оборудование получили Мончегорская и Кольская ЦРБ, Мурманская городская поликлиника №1, Оленегорская ЦГБ и ЦРБ ЗАТО г. Североморск.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/