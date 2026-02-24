Новое оборудование поможет заполярным врачам эффективнее лечить болезни сердца

В Мурманский областной клинический многопрофильный центр введена в эксплуатацию система для внутрисосудистой ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы.

Новое оборудование, стоимость которого составила 17 млн рублей, было передано медицинскому учреждению компанией «ЭкспертМед». Приобретение стало очередным шагом в обновлении технического парка многопрофильного центра, направленном на повышение точности сложных рентгенохирургических вмешательств.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, новая установка позволяет врачам проводить сверхточную диагностику состояния коронарных артерий «изнутри». В отличие от традиционной ангиографии, дающей плоскостное изображение, метод позволяет детально изучить структуру сосудистой стенки и объем атеросклеротических бляшек. Оборудование уже интегрировано в рабочий процесс отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения многопрофильного центра.

По итогам 2025 года в Мурманской области зафиксирован исторический минимум летальности в стационаре по причине острого инфаркта миокарда, который составил 12,1% благодаря улучшению качества ранней диагностики и применению современного грамотного подхода к терапии.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562630/#&gid=1&pid=1