Новое оборудование приобретено для подразделений Мурманской областной стоматологической поликлиники

В рамках народной программы «На Севере – жить!» с целью постоянного развития и повышения качества медицинских услуг новые рентгеновские аппараты и визиографы поступили в отделения Мурманской областной стоматологической поликлиники в Североморске и Мончегорске.

Эти новейшие установки позволяют значительно расширить возможности диагностики и обеспечить более точное и быстрое определение заболеваний. Новое оборудование отвечает современным стандартам и оснащено передовыми технологиями, что обеспечивает высокое качество изображений при минимальной дозе лучевой нагрузке для пациента. Оно позволит сделать диагностику более безопасной, быстрой и комфортной.

«Мы стремимся обеспечивать наших пациентов качественной медицинской помощью и создавать комфортные условия для их лечения. Современные технологии дадут врачам возможность ставить диагноз быстрее и точнее, обеспечивая таким образом эффективное лечение каждого случая», - отметил главный врач Мурманской областной стоматологической поликлиники Альберт Кустенков.

Новое оборудование позволяет передавать данные сразу в информационную медицинскую систему с отправкой данных в электронную карту пациента.

В отделение в Апатитах также приобретена новая современная стоматологическая установка взамен морально устаревшего оборудования.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570262/#&gid=1&pid=1