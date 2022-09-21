Новое оборудование в Кольской ЦРБ позволит сократить время медпроцедур

Кольская центральная районная больница получила новое оборудование. Сейчас в медучреждении поставлено и введено в эксплуатацию 11 единиц техники из 21. На её приобретение из бюджета Мурманской области по решению губернатора Андрея Чибиса выделено более 96 миллионов рублей.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в медучреждении обновили два наркозно-дыхательных аппарата. Благодаря своему функционалу они обеспечивают безопасное и эффективное выполнение всех процедур анестезии. В операционную также закупили два современных стола, произведенных в Беларуси. Теперь медперсоналу не нужно тратить время, чтобы вручную изменить положение стола – достаточно нажать на кнопку пульта.

Оценили специалисты больницы и замену трёх паровых стерилизаторов, которые значительно экономят время обработки инструмента. А на двух новых аппаратах УЗИ экспертного класса уже проведено 2957 исследований.

Помимо этого, до конца 2022 года в Кольскую ЦРБ будут поставлены система эндоскопической визуализации и кислородная станция. Первая позволит выполнять исследования более высокого качества и проводить их с меньшим дискомфортом для пациентов, вторая – позволит закрыть потребность учреждения в кислороде.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, обновление оборудования ждёт и поликлиники. В амбулатории Кольского района закупят стоматологические установки и рентгены, а после капитального ремонта будут оснащены также поликлиники в поселках Междуречье, станция Лопарская и взрослая поликлиника в Мурмашах.

Фото: https://gov-murman.ru