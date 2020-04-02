Новое обращение Президента РФ к россиянам запланировано сегодня на 16.00

Президент РФ Владимир Путин в четверг после 16.00 мск выступит с новым обращением к гражданам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает ещё одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то, наверное, после 16.00 мск, начиная с 16.00 мск ориентировочно можно будет ждать», - сказал пресс-секретарь Путина.

Он отметил, что в настоящее время президент работает над текстом этого обращения.