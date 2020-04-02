Мурманская область. Арктика (16+)02.04.20 13:35
Новое обращение Президента РФ к россиянам запланировано сегодня на 16.00
Президент РФ Владимир Путин в четверг после 16.00 мск выступит с новым обращением к гражданам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает ещё одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то, наверное, после 16.00 мск, начиная с 16.00 мск ориентировочно можно будет ждать», - сказал пресс-секретарь Путина.
Он отметил, что в настоящее время президент работает над текстом этого обращения.
Комментарии
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Юла
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ПротивВсех
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Бывалый
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