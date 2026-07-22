Новое российское судно «Марлин» пройдёт промысловые испытания в Баренцевом море

Отечественный ярусолов-процессор «Марлин», построенный на судостроительном заводе ОСК «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, отправился в порт приписки Мурманск. Судно пройдёт промысловые испытания в Баренцевом море, затем примет на борт рыболовные снасти, наживку и выйдет на промысел.

Как сообщает fish.gov.ru, «Марлин» построен в рамках государственной программы инвестиционных квот («квоты под киль») для компании «Глобус», основанной товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области.

Судно предназначено для добычи трески, пикши, зубатки, палтуса и других видов рыб в Баренцевом, Норвежском и Северном морях. Ярусный лов — экологичный способ добычи, который не повреждает морское дно и сохраняет среду обитания гидробионтов.

Рыболовное судно «Марлин» сможет добывать до 25 тонн рыбы в сутки, объем морозильного трюма — около 600 тонн готовой продукции. На борту «Марлина» размещена современная фабрика полного цикла с оборудованием для глубокой переработки, заморозки и хранения улова. Высокий уровень автоматизации позволяет сократить влияние человеческого фактора и повысить эффективность эксплуатации судна.

«Марлин» уже прошёл полный цикл заводских, швартовных и ходовых испытаний. Специалисты испытали главную энергетическую установку, системы управления, связи и навигации, судовые механизмы и оборудование.

Отдельное внимание уделили работе рыбоперерабатывающей фабрики, морозильных установок и бытовой инфраструктуры.

Все этапы испытаний «Марлин» прошеё успешно.

Фото: https://www.korabel.ru/shipbuilding/shipyard/shipyard_severnaya_verf.html