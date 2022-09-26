Новое судно Гидрографического предприятия «Александр Парфенов» приступило к работе на Севморпути

Из порта Мурманск 23 сентября в первый рейс вышло новое лоцмейстерское судно «Александр Парфенов» ФГУП «Гидрографическое предприятие» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Судно ледового класса Ice 3 проекта BLV03 предназначено для перевозки, установки и обслуживая средств навигационного обеспечения. При необходимости на судно можно установить эхолот для выполнения гидрографических работ.

«В навигацию 2022 года судно «Александр Парфенов» будет работать в Карском море, Енисейском заливе и в Обской губе. Основные работы, которые судно будет выполнять ‒ это установка на береговых навигационных знаках автономных источников питания и съемка плавучих предостерегательных знаков», ‒ приводятся слова начальника отдела средств навигационного оборудования Гидрографического предприятия Алексея Евсеева.

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Гидрографическое предприятие», водоизмещение судна проекта BLV03 составляет 576 тонн, длина ‒ 35 метров, ширина ‒ 10,6 метра. Судно сможет развивать скорость до 12 узлов на тихой воде. Автономность по запасам топлива и провизии ‒ 15 суток. Численность экипажа 10 человек, спецперсонала ‒ 4 человека. Площадь грузовой палубы ‒ 105 кв. метров, вместимость грузового трюма ‒159 куб. метров.

Судно «Александр Парфенов» построено на Зеленодольском заводе имени Горького (Татарстан) в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути» по программе госкорпорации «Росатом» по строительству и модернизации гидрографического флота для ФГУП «Гидрографическое предприятие». По той же программе завод достраивает второе судно проекта BLV03 «Всеволод Пересыпкин». Кроме того, Балаковский судостроительно-судоремонтный завод достраивает для предприятия два гидрографических катера ледового класса Ice 3 проекта Е35.Г «Юрий Бабаев» и «Юрий Осокин». Сдача новых судов ожидается в 2022 году.

Судно названо в честь заслуженного работника отрасли. Директор проектного института «ЛенморНИИпроект» Александр Парфенов (1930-2004 годы) начинал свой трудовой путь в качестве инженера-гидрографа в изыскательских партиях на Севере, впоследствии был руководителем и участником проектирования крупных портовых сооружений.

Фото: https://rosatomport.ru/news/tpost/k56y9ae5k1-aleksandr-parfenov-vishel-v-reis