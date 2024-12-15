«Новогоднее чудо»: мечту детей, оставшихся без попечения родителей, реализовали партнёры Корпорации развития по реализации инвестиционных проектов

Осуществить новогоднее чудо для 11-летнего Василия из Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Журавушка», помогли партнёры Корпорации развития по реализации инвестиционных проектов — коллектив аэропорта «Хибины», Кировского филиала АО «Апатит» и санатория «Изовела».

Благодаря общим усилиям мальчик, а также его старший брат и сестра, отправились в путешествие в город Апатиты, которое ребята наверняка запомнят на всю жизнь. Днём для них провели экскурсию в аэропорту «Хибины» и на борту самолёта. Пилот авиакомпании «Россия» Олег Нагин ответил на все интересующие вопросы, также ребята побывали в кабине пилота самолёта.

«Обычно с нашими партнёрами мы взаимодействуем по вопросам реализации инвестиционных проектов, было непривычно и приятно поработать в новом направлении и убедиться, что мы можем положиться друг на друга в любом деле. Корпорация развития каждый год участвует в «Новогоднем чуде», и мы считаем, что исполнять мечты не менее приятно, чем получать подарки», – сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

«Скоро Новый год, а это то время, когда каждый хочет реализовать всё самые заветные желания. И мы рады, что помогли детям исполнить такую мечту – увидеть самолёт и пообщаться с пилотом. Спасибо авиакомпании «Россия» и экипажу рейса Санкт-Петербург-Хибины за прекрасную экскурсию для ребят в кабине самолёта. Может быть, кто-то из них сам в будущем станет авиатором», – сказал генеральный директор аэропорта «Хибины» Сергей Пилипонский.

Затем ребята посетили санаторий «Изовела» и центр современного искусства «Сияние», а также приняли участие в открытии арт-катка вместе с телеведущим Андреем Малаховым и руководителем Единого волонтёрского центра Евгенией Чибис.

«Это невероятно, что каждый год северяне не позволяют ни одной детской мечте остаться не исполненной и с лёгкостью осуществляют любые желания. Впечатляет, сколько неравнодушных людей объединились, чтобы устроить Василию и его семье этот праздник. В этом возрасте братьям и сестрам очень важно проводить больше времени вместе, и я уверена, эта поездка станет теплым семейным воспоминанием, которое они будут все вместе вспоминать каждый Новый год», — поблагодарила участников акции «Новогоднее чудо» Евгения Чибис.

Как отмечает Корпорация развития Мурманской области, в рамках традиционной благотворительной акции «Новогоднее чудо» Единого волонтёрского центра неравнодушные северяне исполняют заветные желания детей, которые не получают подарки от родителей, а живут в социальных учреждениях региона – детских домах и центрах помощи детям Мурманской области. В проекте участвуют порядка 422 подопечных из двух десятков социальных учреждений Заполярья. В этом году акция проходит уже 16-й раз.

До 20 декабря каждый желающий может снять открытку с новогодних ёлок, расположенных в ТРЦ «Плазма», универмаге «Волна», фитнес-клубе «XFIT Мурманск», прочитать желание, приобрести подарок и передать его волонтерам. В преддверии новогодних праздников добровольцы доставят все подарки адресатам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/