«Новогоднее чудо»: сотрудники правительства Мурманской области присоединились к благотворительной акции

460 детей из социальных учреждений Мурманской области получат подарки к Новому году в рамках традиционной акции «Новогоднее чудо». В декабре по нескольким адресам в Мурманске были установлены елки с открытками. В них – пожелания от воспитанников центров помощи, социальных приютов и специализированного дома ребенка Мурманской области. По инициативе губернатора Андрея Чибиса к акции присоединились и сотрудники регионального правительства.

Принять участие в акции и передать подарок ребенку через волонтера Единого волонтерского центра Мурманской области мог любой желающий. В этом году подключились все социальные учреждения, работающие с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

«По отзывам коллег, мечты у детей самые разные, – поделилась впечатлениями от участия в акции заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. – Мне достались открытки от двух ребят – Дани и Гоши, которые пожелали себе к праздникам беспроводные наушники и сертификат в магазин молодежной одежды. Благодаря этой акции мечты ребят осуществятся, а мы с вами можем почувствовать себя добрыми волшебниками, создающими настоящую сказку перед Новым годом».

В числе других подарков, о которых попросили дети – игрушки, техника, спортивный инвентарь, сертификаты на покупку косметики и многое другое. Каждый ребёнок получит к Новому году именно то, о чем попросил Деда Мороза, сообщает региональное Министерство информационной политики.