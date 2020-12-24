Новогоднее чудо зависит от каждого из нас - Надежда Фролова, волонтёр ММТП

Новогодние и рождественские праздники – это то время, когда люди всех возрастов особенно ждут чуда. Но, как показывает практика, оно никогда не происходит без деятельного участия тех, кто готов дарить людям добрые чувства. В числе таких людей - активисты волонтерского движения Мурманского морского торгового порта, те, кто умеют творить чудеса своими руками. Мы продолжаем цикл публикаций про волонтёров-портовиков. Наше сегодняшний собеседник - Надежда Фролова.

- Ваша профессия?

- Кладовщик.

- Что побудило стать волонтёром?

- Я не могу сказать, что была какая-то отправная точка - «вот здесь и сейчас я захотела стать волонтером». Я работала в сфере культуре, и мы ходили с праздниками к деткам с ограниченными возможностями здоровья. Однажды под Новый год мы пришли к детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Тогда я увидела, как дети, которые с трудом ходят и передвигаются только в колясках, хотят играть. И играют они по мере своих возможностей – кто-то глазками, кто-то ручками. Несмотря на то, что эти малыши плохо ходят, они охотно идут в хоровод, хотят бегать. И вдруг я поняла, что могу им помочь - я могу играть с этими детьми. И тогда я стала заниматься организацией праздников для таких детей. Увлеклась настолько, что и стала волонтером.

- Как долго Вы занимаетесь волонтёрством?

- Это началось лет семь назад.

- Что для Вас самое сложное в волонтерской деятельности?

- Был один переломный момент в Заполярном. Меня пригласили на фестиваль «Рябиновый город». Там была очень красивая задумка – провести инклюзивный фестиваль, в котором вместе могли бы принимать участие дети-инвалиды и здоровые детки, а также взрослые. Я приехала как обыватель, и на меня это произвело сильное впечатление. А что очень часто происходит в такие момент, когда мы видим особых детей? Мы плачем. Бесконечно плачем. И руководитель этого клуба тогда мне сказала: «Сколько можно слез?» И я стала задумываться: действительно, а что видят эти дети? Бесконечные слезы. Представляете, каково ребенку, на которого все смотрят и постоянно плачут, независимо от ситуации? А ведь ему, как и всем нам, хочется быть счастливым. У него меньше возможностей, но желания – такие же: играть, смеяться, радоваться жизни. Это и был переломный момент. И теперь я пытаюсь донести это до людей. Когда мы идем с волонтерами на такие встречи, я сразу предупреждаю: «Все слезы – за дверь!» Если ты понимаешь, что сейчас заплачешь - выходи! Детям это не нужно, они этого насмотрелись в своей жизни. Мы улыбаемся, мы играем, мы пришли к детям!

- Продолжите фразу: волонтёр – это человек...

- Самое страшное в волонтерстве – не начать «причинять» добро. Потому что очень часто мы пытаемся делать «добро» тем, кому это не нужно. Должен быть очень четкий баланс. Поэтому волонтер - это человек, соблюдающий баланс. Чтобы все то, что мы делаем пошло во благо. Потому что очень много благополучателей со временем становятся потребителями. И от этого происходит уже наше выгорание, волонтеров.

- Волонтёры ММТП – кто они?

- Это крутые ребята! Когда я вдруг вижу масштаб их работы, становится радостно. Очень воодушевляет, когда выясняется, что человек, о которым ты никогда бы не подумал, что он готов стать волонтером, сам приходит с какой-то идеей. Одни становится автоволонтёром, другой помогает медицинским работникам – у каждого своё.

- Какая ваша самая главная заслуга в качестве волонтера?

- Наверное, организация праздника «Слушай сердцем» для Арсения Драчука, потому что там я выступала не в свойственной для себя роли - был организатором и координатором. Если раньше я всегда была ведущей, на сцене. А тут нам пришлось самим все планировать, искать людей, выстраивать так, чтобы все было четко и организованно. И мы сделали все на отлично! А после была какая-то эйфория! Здорово, что получилось это сделать и помочь ребёнку.