Новогоднее настроение уже ощущает каждый третий россиянин

Праздничное настроение уже ощущает каждый третий россиянин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, проведенном 24—25 декабря, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан и всех округов страны.

Новогоднее настроение уже ощущают 33% россиян. 42%, открыто заявляют о его отсутствии, а 11% имитируют праздничный настрой ради близких. Каждый седьмой (14%) затруднился с ответом.

Женщины чуть чаще мужчин отмечают наличие праздничного настроения (34 и 32% соответственно). Представители сильного пола же несколько чаще, чем россиянки, признаются, что имитируют новогодний настрой (13 и 10%).

Молодёжь до 35 лет демонстрирует наибольший оптимизм: новогоднее настроение есть у 39%, среди тех, кто старше, — всего у 28—29%. Респонденты, которым исполнилось больше 35 лет, значительно чаще открыто говорят об отсутствии предвкушения праздника (43—44%).

Россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще рассказывали, что уже ощущает новогоднее настроение или имитируют его ради родных, по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.

Время проведения опроса: 24—25 декабря 2025 года.