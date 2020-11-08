Правительство расширяет круг имеющих право на получение жилья вне очереди военныхХОРОШИЕ НОВОСТИ: Робот в роли врача-лаборанта и бриллианты из углекислого газа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.11.20 08:00

Новогодние авиабилеты подешевели на 14-17%! Но большинство россиян это не вдохновляет

Цены на перелеты на новогодние праздники (с вылетом 25 декабря текущего года до  10 января 2021-го) будут на 14-17% ниже, чем в тот же период прошлого года. Такие данные «Известиям» предоставили сервисы по продаже авиабилетов.

По данным «Tutu.ru», цена на путешествия по России с вылетом 25 декабря - 10 января снизилась на 14%. В среднем билет туда-обратно стоит 13 тысяч рублей вместо 15,1 тысячи рублей год назад (с учётом билетов, забронированных с 1 июня по 30 октября).

Компания «OneTwoTrip», в свою очередь, зафиксировала снижение средней цены на перелеты на 15%. Средний билет подешевел с 13,7 тысячи рублей в каникулы-2020 до 11,6 тысячи рублей в праздники 2021 года.

По данным «Aviasales», средняя стоимость перелёта на одного человека с 25 декабря по 10 января упала на 17% - до 10,9 тысячи рублей. При этом доля продаж билетов на полёты внутри страны выросла до 96% с 50% в предыдущие новогодние праздники. Это произошло из-за того, что большинство международных направлений остаются закрытыми для полётов, сказал представитель «Aviasales».

Путешествия на поездах тоже становятся дешевле почти по всем направлениям.

Как отметил гендиректор «FriendlyAviaSupport» Александр Ланецкий, сегодня Россия и Китай - это два единственных рынка в мире, которые начали немного восстанавливаться по пассажиропотоку относительно предыдущего года. Правда, в денежном выражении они показывают существенное падение: средний пассажир теперь почти не приносит прибыли. Это происходит из-за того, что предложение продолжает существенно превышать спрос.

Эксперт считает, что в России восстановление уровня цен 2019 года может произойти в случае банкротства одной или нескольких авиакомпаний - предложение провозных мощностей снизится, и компании получат возможность поднять тариф.

Частично восстановиться рынок сможет только к лету следующего года, если власти России и других стран ослабят карантинные меры. Правда, такой сценарий эксперт считает маловероятным.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Побочный эффект пандемии – в Мурманской области выпущено пищевой продукции на 58,1 млрд рублей, а прибыль получили – 5,9 млн
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Лапландия». 35 летМУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проекта
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Маиина
07.11.20 13:02
Добрый день! Ищу захоронение деда Красильникова Ф.Х. (Красилвунков Ф. Х. - Может быть на мемориале). Вероятно, захоронен тут.
Комментарий к новости:Состоялось открытие воинского захоронения на 16 километре автодороги Ура-Губа-Западная Лица
Д.О. Вернер
07.11.20 01:04
Какие это курсанты, если они дневальными не стоят, снег не убирают, на камбузе не работают, на хозработы не выделяются?... Кратко - бакалавры по судовождению...
Комментарий к новости:«Перезагрузка» МГТУ продолжается: университет получил новые учебные тренажеры и навигационное оборудование
Сергей
03.11.20 08:01
ЧУШЬ ПОЛНАЯ! ВСЕ УЙДЕТ ИЗ РЕГИОНА В МОСКВУ. ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ НА СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК НЕ ЕЛИ ТАК И НЕ ПОКУШАЕМ. А ИМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! РАЗГОВОРОВ МНОГО А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!
Комментарий к новости:В Мурманске открыли первое предприятие по переработке живого краба
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Наше кино. История большой любви». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Неработающим пенсионерам обещают «золотые горы» до 2023 года-PRO Валюту (16+)Доллар просел почти на 1,3 рубля, евро теряет 77 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Жители дома № 24 на улице Фадеев Ручей в Мурманске устали жить в сырости-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Увеличен срок на обновление сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика