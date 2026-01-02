Мурманчанам некогда скучать в новогодние праздничные дниПредновогодние и новогодние радости в областном центре
Мурманская область. Арктика (16+)02.01.26 12:00

Новогодние каникулы-2026: россияне настроены на экономию, но праздничные бюджеты увеличивают

Каждый второй россиянин в этот Новый год планирует больше экономить по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Планируют свой новогодний бюджет 38% россиян. Чаще это делают женщины (41%), чем мужчины (34%). Среди молодёжи до 35 лет бюджет планируют 41%, а среди граждан старше 45 лет — 32%.

Опрос работающих россиян показал, что каждый второй в этот Новый год планирует больше экономить по сравнению с прошлым годом. Такая установка наиболее характерна для мужчин (59% против 45% среди россиянок). Хочет умерить расходы и молодёжь до 35 лет (59%).

Лишь 2% опрошенных готовы потратить больше, чем год назад. Каждый четвертый (24%) планирует уложиться в прошлогодний бюджет, и эта стратегия особенно популярна среди женщин (30%).

Говоря о желании экономить, россияне, тем не менее, озвучивают бо́льшие суммы планируемых расходов, чем год назад, что, очевидно, связано с большей продолжительностью каникул. Средняя планируемая сумма на одного человека (без учёта трат на подарки) составляет 22500 рублей (+7% по сравнению с прошлым годом). Мужчины в среднем намерены потратить больше — 25000 рублей, женщины — 19700 рублей. Самый скромный бюджет у молодежи до 35 лет (15900 рублей). Чем выше доход, тем больше средняя сумма: 17200 рублей у опрошенных с доходом до 80 тысяч рублей в месяц до 28900 рублей у тех, кто зарабатывает от 150 тысяч.

Среди городов-миллионников самый крупный новогодний бюджет в 2025 году — в Москве (в среднем 26200 рублей на человека), Санкт-Петербурге (22900 рублей) и Красноярске (22000 рублей). Наибольший прирост расходов по сравнению с прошлым годом продемонстрировали Москва (+9%), Казань (+8%) и Красноярск (+7%). В остальных городах рост был более умеренным, от 1% до 5%.

Время проведения опроса: 3—29 декабря 2025 года.

-

