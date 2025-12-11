Новогодние каникулы 2026: только 9% россиян планируют продлевать отдых отпусками и отгулами

Уходящие в отпуск в конце декабря коллеги раздражат каждого двенадцатого россиянина. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения страны.

В этом году россиян ждут рекордно длинные январские каникулы — целых 12 дней. 3 из 4 работающих по фиксированному графику не планируют присоединять к ним отпуска или отгулы. Продлить отдых хотят лишь 9% опрошенных: в конце года намерены взять отпуск 7% респондентов, а после каникул, с 12 января, — только 2%.

Каждый шестой (16%) пока не определился со своими планами.

Мужчины чаще женщин готовы брать отпуск до наступления праздников (9% против 5% соответственно). Планирующих продлить отдых как за счёт присоединения декабрьских дней, так и за счёт январских больше среди молодёжи до 35 лет (11 и 3%).

Что касается отношения к коллегам, которые уходят в отпуск в конце декабря, то каждый второй россиянин (54%) воспринимает такие решения спокойно, а каждый четвёртый (27%) — даже положительно.

Лишь 8% респондентов относятся к этому отрицательно.

Уход сослуживцев в отпуск в конце декабря нервирует женщин чаще, чем мужчин (10 и 6% соответственно). Среди россиян 45+ недовольных больше, чем среди тех, кто моложе (11%). Респонденты комментируют: «Я буду очень недоволен такой ситуацией» (шеф-бармен, Москва); «Мне же больше пахать, а не ему!» (фармацевт, Челябинск); «Это самое напряжённое время (надо выплатить всем зарплату, премии, уплатить налоги, удержания)» (бухгалтер, Тула).

Время проведения опроса: 24—28 ноября 2025 года.