Новогодние каникулы продлевать отпусками в этом году снова не хотят

Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней — с 31 декабря по 9 января, лишь каждый одиннадцатый россиянин планирует продлевать отдых за счёт дней отпуска или отгулов. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, работающих по фиксированному графику.

9% россиян планируют увеличить количество дней отдыха в Новый год: 5% будут брать отпуск до 31 декабря, 4% — после 9 января. 80% респондентов отгуляют положенные праздничные дни и выйдут на работу 10 января, 11% респондентов пока не решили.

Чаще остальных планируют увеличить продолжительность зимних каникул россияне моложе 34 лет: 7% из них возьмут отпуск в конце декабря, 8% — сразу после январских праздников.

Сейчас, как и в прошлом году, дополнительные дни отдыха россиянам не так нужны, как были до ковида: в 2019 году продлевали зимние каникулы отпусками и отгулами 15% граждан, в 2020-м и сегодня — по 9%.