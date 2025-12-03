Новогодние конкурсы для мурманчан

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Кольском Заполярье запущены новогодние конкурсы.

Как сообщает администрация города Мурманска, в конкурсе на новогоднее оформление дорожно-коммунальной техники муниципалитетам предлагают снять видеоролик. Так, поддержав атмосферу праздника и обеспечивая порядок на улицах города, самый креативный участник получит в подарок одну единицу новой техники. Конкурсные работы будут размещены в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Насевересиять2026.

Жители города-героя вместе с управляющими компаниями могут принять участие в конкурсе на новогоднее оформление дворовых территорий. Преимуществом для участников станет наличие новогодней ели. До 15 января муниципалитеты принимают заявки с фото от управляющих компаний. Номинантов на победу в региональном этапе можно будет отследить в социальной сети «ВКонтакте» по хэштегу #Насевереновыйгод2026. 3 победителя будут объявлены 2 февраля и получат за самое оригинальное оформление по 1 миллиону рублей на благоустройство двора в 2026 году.

Не останутся без внимания и подарков юридические лица и индивидуальные предприниматели, для них проводится сразу 2 конкурса. В городе-герое стартовал традиционный муниципальный конкурс «Новогодняя фантазия». В этом году участники будут бороться за победу в номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта потребительского рынка». А за самое уникальное и атмосферное тематическое оформление витрин, входных групп и интерьеров победители регионального этапа конкурса «Новогоднее оформление объектов предпринимательства» получат по 1 миллиону рублей в 2026 году. Работы участников будут представлены в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Насеверепраздник2026.

Ещё один любимый мурманчанами ежегодный конкурс стартовал 1 декабря. Конкурс на лучшее новогоднее оформление окон «Окно в Новый год» реализуется в регионе в рамках губернаторского плана «На Севере - Жить!». Желающим поучаствовать в этом году необходимо украсить окно квартиры или офиса гирляндами, наклейками, рисунками и выложить фото композиции на открытой странице в социальной сети «ВКонтакте» до 15 января. Условия конкурса по ссылке: https://vk.com/okno2026.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31415&page=1