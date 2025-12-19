В 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.12.25 18:00

Новогодние корпоративные мероприятия пройдут в 6 из 10 российских компаний

Вечеринок в ресторанах в этом году будет больше, чем в прошлом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

В этом году проводить новогодний корпоратив планируют 6 из 10 компаний. Наиболее популярным форматом остаётся праздник в ресторане, его организуют 38% работодателей, что на 6 процентных пунктов больше, чем в 2024 году, и это самый высокий показатель за последние 5 лет.

Корпоративы в офисе планируют 18% компаний. Поездки за город ожидаются лишь у 3% организаций, а дистанционный формат окончательно ушёл с повестки.

И по мнению работодателей, и по мнению профессиональных event-менеджеров, для организации качественного корпоративного мероприятия денег требуется всё больше. Среди HR-специалистов доля считающих, что нужно от 5000 до 10000 рублей на человека, резко выросла за год (с 27 до 46%). Event-менеджеры изначально оценивают необходимые затраты существенно выше. В 2025 году 43% из них считают, что хороший корпоратив требует бюджета более 10000 рублей на человека.

Таким образом, компании чаще делают выбор в пользу праздника, и в первую очередь, в формате ресторанной вечеринки, а представления о необходимом для этого бюджете существенно выросли, что связано не только с ростом цен, но и с повышением запросов к качеству мероприятий как со стороны работодателей, так и сотрудников.

Время проведения опроса: 17 ноября — 10 декабря 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:30«Загадочные убийства Агаты Кристи». Художественный сериал, 5 серия (18+)01:00Концерт Сергея Трофимова«Юбилейный вечер 50» (16+)03:20«Медленное ТВ-Камин"
-PRO Деньги (16+)ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,00% годовых-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 69 копеек, евро прибавляет почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»