Новогодние корпоративные мероприятия пройдут в 6 из 10 российских компаний

Вечеринок в ресторанах в этом году будет больше, чем в прошлом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

В этом году проводить новогодний корпоратив планируют 6 из 10 компаний. Наиболее популярным форматом остаётся праздник в ресторане, его организуют 38% работодателей, что на 6 процентных пунктов больше, чем в 2024 году, и это самый высокий показатель за последние 5 лет.

Корпоративы в офисе планируют 18% компаний. Поездки за город ожидаются лишь у 3% организаций, а дистанционный формат окончательно ушёл с повестки.

И по мнению работодателей, и по мнению профессиональных event-менеджеров, для организации качественного корпоративного мероприятия денег требуется всё больше. Среди HR-специалистов доля считающих, что нужно от 5000 до 10000 рублей на человека, резко выросла за год (с 27 до 46%). Event-менеджеры изначально оценивают необходимые затраты существенно выше. В 2025 году 43% из них считают, что хороший корпоратив требует бюджета более 10000 рублей на человека.

Таким образом, компании чаще делают выбор в пользу праздника, и в первую очередь, в формате ресторанной вечеринки, а представления о необходимом для этого бюджете существенно выросли, что связано не только с ростом цен, но и с повышением запросов к качеству мероприятий как со стороны работодателей, так и сотрудников.

Время проведения опроса: 17 ноября — 10 декабря 2025 года.