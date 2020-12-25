Новогодние подарки для престарелых и инвалидов подготовили воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Журавушка» (пгт. Мурмаши) и «Берег» (г. Кандалакша) передали подарки в Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Два месяца ребята с педагогами и воспитателями мастерили для бабушек и дедушек красивые открытки, в которых писали теплые поздравления и пожелания с наступающим Новым годом, рисовали рисунки, готовили приятные новогодние сюрпризы, записывали видеопоздравления.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, всего в дом-интернат передано 50 подарков и более 200 поздравительных открыток. Помощь в доставке оказали сотрудники Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

«Участие в подобных мероприятиях помогает воспитывать в детях самые лучшие человеческие качества: неравнодушие, милосердие, желание позаботиться, поделиться душевным теплом с теми, кто, к сожалению, в силу возраста одинок и немощен. Такие позитивные знаки внимания очень нужны пожилым людям», – убеждена руководитель Мурмашинского центра «Журавушка» Галина Мальцева.