Новогодние подарки портовиков

В Мурманском морском торговом порту уверены, что новогодние праздники ценны не только волшебной атмосферой, которую любят и дети, и взрослые, - не менее важны стремление и возможность поделиться этими чувствами с близкими людьми, друзьями, теми, кто именно сейчас очень ждёт чуда. Руководствуясь этим, в канун Нового 2022 года мурманские портовики приняли участие в нескольких благотворительных акциях. Одна из них - «Новогоднее чудо», организованная Единым волонтёрским центром Мурманской области.

Напомним, в декабре сразу в нескольких местах Мурманска, в торговых и фитнес-центрах были установлены ёлки, на которых висели открытки с пожеланиями воспитанников центров помощи, социальных приютов и специализированного дома ребёнка Мурманской области. Присоединиться к акции можно было и на торжественном празднике, посвященном Дню добровольца.

«Участие в таких акциях – дело абсолютно добровольное. И прежде всего, оно зависит от готовности людей поделиться своими добрыми чувствами. Я горжусь тем, что мурманские портовики откликнулись на эту инициативу и помогли исполнить детские мечты», - отметил исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Также мурманские портовики подготовили новогодние подарки для Клуба молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс». Воспитанникам «Мурманского центра социальной помощи семье и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию» подарили 50 рюкзаков с новогодним тигрёнком. Также портовики вручили подарки учащимся транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска и детям хоккеистов хоккейного клуба «Мурман». А ещё поздравили всех членов Совета ветеранов АО «ММТП». Им вручили поздравительные открытки и сувениры.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3896