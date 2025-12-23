Новогодние подарки сотрудникам готовят 3 из 10 компаний, детям сотрудников — 7 из 10

В 2025 году новогодних подарков сотрудникам будет меньше, чем в прошлом году, но про детей сотрудников работодатели не забудут. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

8 из 10 компаний готовят подарки сотрудникам и/или их детям на Новый год. 11% предприятий и организаций планируют дарить подарки исключительно персоналу. Доля компаний, дарящих подарки только детям сотрудников, составляет 53%. И работников, и их детей будут одаривать 18% работодателей.

Таким образом, детских подарков будет примерно столько же, сколько и год назад (71% сейчас и 70% в 2024), а подарков для сотрудников — меньше (29 и 42% соответственно).

Новогодние подарки клиентам и партнёрам планируют дарить 35% компаний. Традиционные презенты с фирменной символикой остаются в приоритете: на первом месте — календари, на втором — брендированная канцелярия. Классические сладкие наборы и чайно-кофейные композиции — на третьей строке. В топ-5 распространенных подарков также входят алкоголь и сувениры.

Время проведения опроса: 17 ноября — 10 декабря 2025 года.