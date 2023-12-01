Новогодние подарки сотрудникам и их детям будут дарить чаще, чем год назад

Подарки сотрудникам и/или их детям к Новому году готовят 86% работодателей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Дарить новогодние подарки сотрудникам планируют 18% компаний, их детям — 41%, 27% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения. В этом году подарки для сотрудников и их детей предусмотрело максимальное число компаний: на 6 процентных пунктов больше, чем год назад, и на 13 п. п. больше, чем в 2020 году, когда дарить подарки планировали реже всего.

Подарки клиентам и партнёрам, как и в прошлом году, готовит каждая третья компания (32%). Самыми популярными презентами в этом году являются календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, наборы чая и кофе.

Время проведения опроса: 10—27 ноября 2023 года.