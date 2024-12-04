Новогодние подарки сотрудникам или их детям готовят 9 из 10 компаний

9 из 10 компаний готовят подарки для сотрудников и/или их детей в честь Нового года. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

На Новый год 22% работодателей приготовили подарки как для сотрудников, так и для их детей. Только сотрудникам подарят подарки в каждой пятой компании (20%). На каждом втором предприятии (48%) работников одаривать не планируют, а вот их детей порадуют к празднику.

36% компаний в этом году организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам — это на 4 п.п. больше, чем годом ранее. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь.

Время проведения опроса: 12—26 ноября 2024 года.