Новогодние праздники в Мурманской области пройдут в условиях ограничительных мер из-за COVID-19

В регионе в условиях пандемии будет действовать ряд новогодних ограничений во избежание резкого прироста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В нашей области, как и по всей стране, начинается подготовка к празднованию Нового года. Конечно, мы все понимаем, что новогодние праздники, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией будут не такими, как привыкли северяне, – отметил глава региона. – Вместе с Роспотребнадзором мы обсудили ряд ограничений, необходимых для того, чтобы не получить резкий прирост числа заболевших COVID-19».

Как подчеркнул Андрей Чибис, губернаторские ёлки в этом году пройдут в режиме онлайн, а все подарки будут доставлены получателям. Новогодние утренники в детских садах и школах состоятся в очном режиме, но в рамках одной группы или класса без присутствия родителей.

В муниципалитетах области на площадях установят главные ёлки. Катки, лыжные трассы, ярмарки будут разрешены без проведения культурно-массовых мероприятий.

Губернатор также сообщил, что в регионе для болельщиков станут доступны хоккейные матчи. Рассадка на трибунах будет соответствовать ограничительным мерам – болельщики должны будут располагаться через одно-два кресла, сообщает региональное Министерство информационной политики.