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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.23 18:00

Новогодние приметы соблюдают 39% россиян

4 из 10 экономически активных россиян верят в магию Нового года. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого россияне поделились новогодними приметами и ритуалами, которые они соблюдают в праздничную ночь.

В Новый год 4 из 10 россиян соблюдают особые приметы и ритуалы. 11% опрошенных загадывают желания под бой курантов. 6% верят, что «пока часы 12 бьют», нужно выпить до дна бокал шампанского. Ещё 6% надеются, что новый год будет удачным, если на праздничном столе будут традиционные блюда. 3% респондентов под бой курантов пишут желание на бумажке, сжигают, бросают пепел в бокал шампанского и выпивают до дна. 2% встречают Новый год в новой одежде. По 1% респондентов в новогоднюю ночь обязательно зажигают гирлянду на елке или бенгальские огни, смотрят салют, слушают поздравление президента.

12% россиян поделились другими приметами и ритуалами, которые соблюдают в новогоднюю ночь, среди них: обмен подарками, встреча Нового года в кругу семьи, просмотр советских новогодних комедий, гуляния, гадания, монетки под скатертью и сувенир-символ будущего года на столе.

Как и год назад, не верят новогодним приметам 56% россиян.

Время проведения опроса: 15—25 декабря 2023 года.

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