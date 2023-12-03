Новогодние развлекательные телепередачи 31 декабря каждый третий россиянин включит для фона

Только 1 из 9 россиян будет смотреть передачи «Голубой огонёк» по телевизору. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Музыкальные развлекательные передачи в новогоднюю ночь собираются смотреть 11% россиян, 33% включат их для фона. 45% не будут смотреть огоньки 31 декабря.

Женщины чаще мужчин смотрят новогодние передачи и включают их в фоновом режиме. Аудитория голубых огоньков выше среди россиян с детьми, чем среди бездетных. Среди молодых россиян поклонников таких телепередач меньше, чем среди тех, кто старше.

За три года число россиян, отказывающихся от просмотра новогодних огоньков, выросло с 38 до 45%.

Время проведения опроса: 28 ноября — 1 декабря 2023 года.