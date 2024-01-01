Новогодние спектакли, концерты, выставки и мастер-классы: областные учреждения культуры подготовили для северян обширную праздничную программу

В период новогодних каникул жителей Кольского Заполярья ждёт много новогодних сюрпризов и семейных активностей. Разнообразная программа новогодних спектаклей, концертов, тематических квестов и других культурно-развлекательных мероприятий подготовлена как для взрослых, так и для детей.

Областные драматический театр и театр кукол приглашают на премьерные новогодние спектакли, в областной филармонии пройдут рождественские и новогодние концерты. Библиотеки подготовили для посетителей разные медиапрезентации, литературно-игровые программы, а также занимательные виртуальные семейные игры, экскурсии, новогодние шоу-программы и показы фильмов.

Областной краеведческий и художественный музеи приглашают окунуться в атмосферу творчества. Для гостей пройдут тематические мастер-классы, познавательные занятия, обзорные экскурсии и культурные программы. Обязательно рекомендуем заглянуть и в областной Дворец культуры имени С.М. Кирова: там в дни каникул пройдут вечер игр, танцевальная вечеринка и концерты. Ознакомиться с подробной афишей культурных событий можно в афише.

В областном минкульте отмечают, что в дни каникул учреждения культуры работают по особому графику. Уточнить режим работы культурных пространств и касс концертных площадок можно в группе профильного ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru