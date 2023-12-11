Новогодних подарков в этом году будет больше

Дарить новогодние подарки россияне будут чаще, чем в прошлом году, и бюджеты на них растут. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

82% россиян будут дарить подарки на Новый год, это на 6 процентных пунктов больше, чем в декабре прошлого года. Чаще всего поздравляют родственников. 17% россиян сделают подарок себе, 14% — коллегам (и это максимальное число за 5 лет).

На новогодние подарки среднестатистический россиянин потратит на 14% больше, чем год назад: 14300 и 12500 рублей соответственно.

Мужчины подарки дарят реже, но праздничный бюджет у них практически в 1,5 раза выше, чем у женщин (16700 и 11600 рублей соответственно).

Среди населения городов-миллионников больше всего на подарки потратят в Москве (в среднем 18000 рублей), Красноярске (17200 рублей) и Ростове-на-Дону (16500 рублей). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (16000 и 15900 рублей соответственно). В Новосибирске и Казани планируют уложиться в меньший бюджет (13200 и 13300 рублей).

Время проведения опроса: 22 ноября — 8 декабря 2023 года.