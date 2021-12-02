Новогодний бюджет россиян превысил доковидный уровень

Среднестатистический россиянин собирается потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы 18,5 тысячи рублей на одного человека без учёта подарков. Самый большой бюджет на праздники планируют жители Москвы, а самый маленький — Волгограда. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из городов-миллионников.

Бюджет на встречу нового 2022 года и новогодние каникулы планируют 35% россиян, 45% не ведут подобных расчетов. Молодежь до 24 лет в полтора раза чаще, чем старшее поколение, предварительно определяет лимит праздничных расходов (48% против 31% соответственно).

В среднем россияне планируют потратить в новогодние дни 18,5 тысячи рублей на одного человека без учёта подарков — это чуть больше, чем в 2020-м и по сравнению с доковидными временами. По мнению опрошенных, высокая инфляция не оставляет им выбора: в этом году праздничные расходы неизбежно вырастут. Самый большой бюджет — у россиян с доходом от 80 тысяч рублей (24,1 тысячи рублей). Мужчины планируют потратить больше, чем женщины (20,3 против 16,4 тысячи рублей соответственно), а молодёжь до 24 лет — чуть больше, чем представители других возрастных категорий (20,3 тысячи рублей).

В Москве средняя сумма предполагаемых расходов в праздники составляет 23,2 тысячи рублей на одного человека без учёта подарков — это больше, чем в других крупных городах. На втором месте по размеру праздничного бюджета — Санкт-Петербург (в среднем 20,4 тысячи рублей), на третьем — Красноярск и Самара (по 19,3 тысячи). Меньше всего планируют потратить жители Волгограда (14,3 тысячи), Нижнего Новгорода (15,8 тысячи) и Новосибирска (16,2 тысячи рублей).

В некоторых мегаполисах расходы на праздники, напротив, урезают по сравнению с прошлым годом: в Самаре — на 0,7 тысячи рублей, в Уфе — на 0,6 тысячи. Опрошенные объясняют это снижением своих доходов, а также напряженной эпидемиологической ситуацией, не позволяющей провести праздники так активно, как хотелось бы многим.

Если же сравнивать с 2019 годом, то доковидный уровень новогоднего бюджета сегодня выше в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Омске, Уфе, Казани, Воронеже, Челябинске, Ростове-на Дону и Новосибирске. Жители Красноярска, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода и Волгограда, напротив, потратят на встречу нового 2022 года меньше, чем тратили до знакомства человечества с COVID-19.