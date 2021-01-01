Мурманская область. Арктика (16+)01.01.21 09:30
«Новогодний кавардак» - мурманчан приглашает краеведческий музей
2-10 января посетителей Мурманского областного краеведческого музея ждет игровая программа «Новогодний кавардак». В эти дни каждый сможет найти для себя что-то увлекательное и интересное: посетить экспозицию музея; принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних открыток, сувениров и ёлочных игрушек.
Юные посетители попробуют свои силы в музейных играх, викторинах, а самые активные участники получат памятные подарки.
Мероприятия пройдут оффлайн и онлайн.
Подробно о праздничной программе Мурманского областного краеведческого музея можно узнать в соцсети «ВКонтакте» на страничке музея.
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