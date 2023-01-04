«Новогодний кавардак» в областном краеведческом музее: северян ждут мастер - классы, экскурсии и тематические праздники

Традиционная тематическая программа «Новогодний кавардак» ждёт посетителей Мурманского областного краеведческого музея в первые дни 2023 года. До 8 января гости музея смогут посетить музейные занятия, создать рождественский сувенир и весело провести время на новогоднем празднике.

В рамках культурной программы будут организованы обзорные экскурсии по музею. Участники узнают о первобытных жителях Кольского края и первых русских поселенцах Терского берега, поморах – умелых мореходах и ремесленниках. Зал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов покажет Мурманский край в годы самого разрушительного конфликта в его истории. Военная техника, оружие, предметы быта военного времени поведают историю небывалого мужества и стойкости. Помимо истории края, посетители познакомятся с природным миром Заполярья: узнают, какие животные и птицы обитают в арктических условиях, какие богатства скрывает Ледовитый океан и почему Кольский полуостров, называют «полуостровом сокровищ».

Как сообщает региональное Министерство культуры, 6 января в 16.30 состоится мастер-класс «Рождественская сказка». Под руководством художника посетители смогут нарисовать рисунок гуашью по данной теме. А 8 января юных северян и их родителей приглашают в 12.00 на музейный праздник «Приходила Коляда!». О народных традициях празднования Рождества и рождественских дней в России подробно посетителям музея расскажет музейный педагог. Посетители смогут принять участие в колядовании и получить сладкие подарки.

Подробности о программе мероприятий и режиме работы музея в новогодние праздники можно найти на ресурсах учреждения в социальных сетях https://vk.com/mokm51.