Новогодний спектакль посетили дети портовиков

Поход в театр кукол - это всегда маленькое чудо. Подарок детям портовиков сделал родительский комитет АО «Мурманский морской торговый порт». Ребята посетили новогодние спектакли «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек» и «Новогодний переворот».

Юные северяне сидели как завороженные - смеялись, хлопали в ладоши, а в конце представления все вместе танцевали. Когда спектакль закончился, к ребятам вышли Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи вместе с юными зрителями загадывали и отгадывали загадки, а напоследок зажгли огни на праздничной ёлке.

«У нас сложили давние добрые отношения с Мурманским областным театром кукол, и уже стало традицией вместе дарить детям портовиков яркое сказочное представление накануне Нового года! Такое запоминается на всю жизнь!», - сказала председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250561%2Fwall-149919532_2916