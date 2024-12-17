Новогодняя губернаторская кампания в этом году охватывает более 17 тысяч юных северян

Одной из тем вчерашнего оперативного совещания стали масштабные мероприятия в рамках новогодней губернаторской кампании, которые прошли на минувшей неделе. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что в этом году она охватывает более 17 тысяч ребят.

В Ледовом дворце спорта прошло шесть показов театрализованного спектакля «Навстречу мечте», созданного московским режиссёром Еленой Порошиной и артистами Мурманского областного Дворца культуры имени С.М. Кирова. Также завершились гастроли областных театров в Печенге, Заполярном, Алакуртти и Кандалакше. Впереди – представления для самых маленьких в областном театре кукол.

«Благодарю организаторов губернаторских ёлок и всех, кто задействован – это региональные Министерство культуры и Министерство образования, АНО «Спорткульт51», Дворец культуры имени Кирова, областные театры, волонтёров за успешное воплощение этого масштабного проекта. И, конечно, сотрудников наших правоохранительных органов и медиков за обеспечение безопасности юных северян, а муниципалитеты – за качественную организацию выездных мероприятий», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также губернатор напомнил, что в регионе реализуется проект «Новогоднее чудо» по исполнению желаний ребят из социальных учреждений, в котором могут до 20 декабря принять участие все желающие. Глава региона поблагодарил организаторов акции.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/