Новогодняя сказка на причале Североморска

5 января в Североморске на причальном фронте соединений надводных кораблей моряки бригады противолодочных кораблей и дивизии ракетных кораблей организовали и провели новогоднее мероприятие для детей и взрослых.

Для ребят и их родителей были проведены игры и конкурсы. Различные фигуры из снега украсили военный городок и превратили его в настоящую сказку.

На спортивной площадке для любителей активного отдыха проводились снежные баталии - игры в снежки, также все желающие смогли прокатиться на мототехнике.

Экипажи кораблей установили палатки с угощениями, где можно было попить горячий чай и отведать вкусную выпечку, приготовленную корабельными коками.

После прохождения всех конкурсных испытаний детям были вручены сладкие подарки.

Фото (Евгения ЗЕМСКОВА): https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457274133%2Fwall-101918803_43186