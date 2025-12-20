Новогодняя всероссийская акция «Ёлка желаний» стартовала в Мончегорске

В преддверии новогодних праздников «Движение Первых» при поддержке «Росмолодёжи» вновь проходит Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Она проводится уже в седьмой раз и за это время были осуществлены мечты более 300 тысяч детей по всей России.

Акция «Ёлка желаний» дарит детям радость и ощущение новогоднего волшебства, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи и исполнить их новогодние желания.

Как сообщает администрация муниципалитета, до 25 декабря дети со всей России загадывают желания Дедушке Морозу, а добрые волшебники их исполняют. В этом году в роли волшебников выступили председатель Совета депутатов Ольга Островецкая, депутаты фракции «Единая Россия», представители Кольской ГМК, директор ООО «МТСП» Владимир Гузий, а также представители банка.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/535082/#&gid=1&pid=1