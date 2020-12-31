Новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!» продлевает время работы

В связи с высокой популярностью у северян и просьбой предпринимателей продлевается время работы новогодней ярмарки «На Севере – тепло!». Праздничную локацию посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Очевидно, что ярмарка действительно удалась, – наблюдаю довольных и радостных мурманчан. Событие высоко оценили также и наши предприниматели. Выражаю огромную благодарность всем организаторам. И, конечно, спасибо тем, кто, несмотря на холод, приходит покататься на коньках, приобрести товары местных производителей, новогодние сувениры. Это очень здорово!» – отметил Андрей Чибис.

Напомним, в центре Мурманска на территории вблизи дома 11 по ул. Воровского для северян организованы «елочный базар», каток, качели, горки и фотозона. На прилавках торговых домиков разместились изделия народных художественных промыслов, товары местных производителей, новогодние украшения, сувениры и подарки к Новому году. В ярмарке принимают участие более 15 предпринимателей. Также северянам предлагаются горячие напитки, закуски и сладости.

Как сообщает Министерство информационной политики, особой популярностью у мурманчан и гостей города пользуется новый арт-объект «Олени», созданный мурманским и северодвинским мастерами. За основу композиции скульпторы Данил Власов и Валентин Петров взяли легенду, описывающую одновременно день зимнего солнцестояния и восход Вифлеемской звезды.

Время работы праздничной ярмарки «На Севере – тепло!»: 31 декабря - с 11.00 до 19.00; 1 января - с 13.00 до 18.00; со 2 по 7 января - с 11.00 до 20.00.