Новогоднюю программу «Голубой огонёк» смотрит только 1 из 10 россиян, для каждого третьего — это фоновый режим новогодней ночи

Каждый десятый россиянин будет смотреть в новогоднюю ночь телешоу «Голубой огонёк», а каждый третий включит канал с его трансляцией для фона. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Телевизоры и ПК 44% россиян в новогоднюю ночь будут транслировать музыкально-развлекательные шоу: каждый десятый будет смотреть «Голубой огонёк», а каждый третий (34%) — включит их для фона.

Женщины чаще мужчин включат развлекательную передачу для фона (38% против 30%). Поклонников подобных телепередач чуть больше среди людей старшего возраста — в фоновом режиме телевизор с новогодним шоу будет работать практически у каждого второго россиянина в возрасте от 45 лет и лишь у каждого третьего из тех, кто моложе. Меньший интерес новогодние музыкальные передачи вызывают у бездетных россиян, чем у граждан с детьми.

Кого хотят видеть в телевизоре: в списке желанных артистов немало известных исполнителей (упоминался Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Наташа Королева, Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Лолита), молодые звезды (Нилетто, Люся Чеботина, Анна Асти) и исполнители, в основном известных публике по шоу «Голос» (Дина Зарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева, Валентина Бирюкова).

47% россиян не будут смотреть музыкально-развлекательные шоу в ночь с 31 декабря на 1 января.

Традиция просмотра ранее популярной программы «Голубой огонёк» с годами теряет привлекательность — тех, кто не смотрит её и не включает их даже для фона, с каждым годом всё больше.

Время проведения опроса: 8—11 декабря 2024 года.