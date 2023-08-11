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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.23 15:00

Новому лицею быть: на Казарменном переулке начались пробные буровзрывные работы

Напомним, что благодаря нацпроекту «Образование» и плану «На Севере – жить» в Мурманске возводится лицей по переулку Казарменному.

Лицей рассчитан на 800 мест и это уникальный и очень масштабный проект. В учебном заведении разместятся удобные аудитории, спортивные и тренажерные залы с раздевалками и душевыми, универсальные мастерские. Важной частью современного образовательного пространства станут предусмотренные музейно-выставочный и интерактивный комплексы, в том числе для изучения астрономических явлений. Также появится современные лаборатории для углубленного изучения общеобразовательных дисциплин, будет предусмотрено робототехническое пространство с элементами программирования, а также пространство виртуальной реальности.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, на данный момент на объекте выполнено: создание геодезической разбивочной основы для строительства, устройство временного ограждения строительной площадки, расчистка территории под строительную площадку.

Уже прошли пробные буровзрывные работы, которые нужны для того, чтобы рабочие установили фундамент на необходимые высотные отметки. Основные буровзрывные работы планируются с 15 августа 2023 года.

Кроме того, в настоящий момент завершаются работы по выносу сетей ГОУП «Мурманскводоканал» и АО «МОЭСК» из пятна застройки объекта.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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