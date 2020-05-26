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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.20 08:45

Новость о разработке прививки от коронавируса снизила готовность россиян пройти вакцинацию

Месяц назад россиян, однозначно готовых и склонявшихся к решению сделать прививку от COVID-19 было более половины, сегодня, когда появились новости о разработке вакцины в институте Гамалеи, - лишь чуть более трети. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, не болевших коронавирусом.

Каждый одиннадцатый россиянин испытывает сильный страх заражения коронавирусом (9%). Ещё 41% респондентов испытывает по этому поводу некоторые опасения. Каждый второй уверяет, что не боится совсем.

При этом новости о том, что прививка от COVID-19 разработана и готова к испытаниям, поубавила готовности россиян пройти вакцинацию: однозначно готовы 10%, скорее готовы 26%. А ведь ещё в конце апреля, когда о вакцине говорилось чисто гипотетически, однозначно готовых привиться от коронавируса было 24%, скорее готовых — 33%.

Женщины признавались в своих страхах чаще мужчин, но готовых к вакцинации среди представительниц слабого пола меньше. Россияне, имеющие детей, испытывают страхи чаще бездетных респондентов и готовых привиться от инфекции среди них несколько больше. Респонденты моложе 24 лет беспокоятся по поводу заражения гораздо реже старшего поколения, но лояльных вакцинации среди молодёжи заметно больше. Самое высокое же число россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, — среди тех, кто сильно боится новой инфекции.

Делать или не делать прививку — это решение через некоторое время придётся принимать каждому из нас.

 

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