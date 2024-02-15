Новость о том, что коллеге платят больше, отбивает желание работать у каждого пятого

Финансовые успехи коллег стали реже мотивировать россиян трудиться активнее. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Информация о высокой зарплате коллеги на аналогичной должности для 39% россиян послужит стимулом к работе. У 22% полностью отобьёт желание трудиться. А ведь всего три года назад чужие финансовые успехи мотивировали большинство россиян (57%).

Основная причина смены вектора соискательского поведения — в сложившейся на рынке труда уникальной ситуации. Работодатели всеми силами стремятся удержать персонал. В условиях кадрового голода россияне стали чувствовать себя на рынке труда более уверенно.

Высокие зарплаты коллег чуть чаще вдохновляет мужчин работать лучше (41% против 37% среди женщин). Россияне до 34 лет более восприимчивы к новостям о разнице в зарплатах: среди больше как тех, кого такая ситуация мотивирует (46%), так и тех, кого демотивирует (24%).

Опрос представителей распространенных профессиональных групп показал, что финансовые успехи коллег чаще всего вдохновляют трудиться активнее продавцов (51%), менеджеров по продажам (49%) и квалифицированных рабочих (48%). И напротив, высокая зарплата сослуживцев чаще демотивирует системных администраторов (45%), снабженцев (35%), специалистов по логистике, HR-менеджеров и юристов (по 33%).

Время проведения опроса: 19 января — 6 февраля 2024 года.